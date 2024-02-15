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مصر

الأعمال المستحبة والدعاء.. موعد الأيام البيض في شهر شعبان 2024

شهر شعبان
شهر شعبان

باقتراب نهاية الإسبوع الأول من شهر شعبان 2024، يكثر السؤال عن موعد أيام البيض من شعبان عبر محركات البحث في مصر وهي  (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) من الشهر الهجري، وهي الأيام التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وخصها الله تعالى بمزيد من الفضل والبركة، وذلك تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب، وبهذه المناسبة، يسعى غالبية المسلمين إلى صيامها والإكثار من الدعاء.

 فضل شهر شعبان 

شهر شعبان هو من الشهور المحببة التي اختصها الله سبحانه وتعالى بمكانة خاصة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفضل بالصيام في أيامه؛ لأنها أيام مميزة لرفع الأعمال، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: "يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان؟" فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلًا: "ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ".

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 الأيام البيضاء في شهر شعبان وفضلها

تم تسمية أيام شهر شعبان 2024 بـ "الأيام البيض" نظرًا لأن القمر يكون في حالة استدارته الكاملة وبياضه خلال تلك الأيام؛ حيث يُستخدم البياض هنا لوصف لياليها وليس أيامها مباشرة. وقد ورد تحديد هذه الأيام بهذا الاسم في الأحاديث النبوية الشريفة، كما في حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني أن إسناد هذا الحديث صحيح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة".

موعد الأيام البيض في شهر شعبان 2024 

بداية الأيام المباركة في شهر شعبان

الجمعة 13 شعبان 1445 هـ

وتتبعها

السبت 14 شعبان 1445 هـ

وثم

الأحد 15 شعبان 1445 هـ

هل يُستحب صيام الأيام البيض في شهر شعبان؟

من أفضل الأعمال المستحبة في الأيام البيض هو صيامها، والتضرع إلى الله بالدعاء والتوسل. بالإضافة إلى ذلك، يُحب للمسلم أن يداوم على ذكر الله من خلال التسابيح والتهليل والتكبير والاستغفار والحمد، وأيضًا تلاوة القرآن.


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