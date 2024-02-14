النهاردة كام شعبان 2024|متى تأتي الأيام البيض من شهر شعبان في عام 2024؟

يأتي سؤال "اليوم كم شعبان؟" في مقدمة العناوين الأكثر بحثًا عبر محركات البحث في مصر مع بداية شهر شعبان 2024، إذ يتساءل الكثير من المسلمين عن فضائل الصوم وأفضل الصدقات في هذا الشهر المبارك، حيث يُعتبر شهر شعبان واحدًا من الأشهر المباركة التي يغفر الله فيها لعباده كل الذنوب والخطايا، كذلك يكثف المسلمون البحث عن موعد ليلة منتصف شعبان ودعائها.

متى تأتي الأيام البيض من شهر شعبان في عام 2024؟

تأتي الأيام البيض من شهر شعبان في هذه التواريخ:

- اليوم الأول من الأيام البيض لشهر شعبان يوم الجمعة 13 شعبان 1445 الموافق 23 فبراير 2024.

- اليوم الثاني من الأيام البيض من شهر شعبان يوم السبت 14 شعبان 1444 الموافق 24 فبراير 2023.

- وأخيرًا، يأتي اليوم الثالث من الأيام البيض من شهر شعبان يوم الأحد 15 شعبان 1444 الموافق 25 فبراير 2023.

موعد ليلة منتصف شهر شعبان 2024

فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان في عام 2024، فإن شهر شعبان بدأ يوم الأحد الماضي الموافق 11 فبراير 2024، وبناءً على ذلك ويوافق اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 الرابع من شعبان 1445 هـ، ستكون ليلة النصف من شعبان يوم السبت 24 فبراير 2024 من بعد صلاة المغرب، وتنتهي فجر الأحد الموافق 25 فبراير 2024.

فضل ليلة النصف من شعبان 1445 هـ

فضل ليلة منتصف شعبان في عام 2024 يعتبر شهر شعبان من الأشهر الحرم التي ميزها الله عز وجل عن باقي الأشهر، ويليه شهر رمضان الكريم، وفي شعبان تُرفع الأعمال، وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن فضل ليلة النصف من شعبان في عام 2024، حيث جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين المشاحن وقاتل نفس".

وتابعت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أنه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ'".

أدعية مستحبة في شهر شعبان 1445 هـ

الأدعية المستحبة في شهر شعبان 2024

- «اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين.. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح.. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾.. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم.. وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم».

- «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري».

- «اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي».

- «اللهم أصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر».

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