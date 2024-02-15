مع بداية شهر شعبان يحرص المواطنين على معرفة النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024، حيث سوف يأتي بعدها شهر رمضان والذي يترقبها الكثير من المسلمين، حيث انه في هذا الوقت يعمل المسلم بتأدية فروض الصيام والذي ييكون ركن من أركان الاسلام، ومن الجدير بالذكر سيعد شهر شعبان هو الشهر الذي سيتم فيها رفع الأعمال إلى الله “عز وجل”، كما أنه له فضل كبير بالسنة النبوية.

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024 وموعد ليلة النصف من شعبان والأدعية المستجابة.

النهارده كام شعبان

اليوم 1445/8/5 هو اليوم الخامس في شهر شعبان الموافق ميلاديا يوم الخميس 2024/2/15م.

ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

يصادف 15 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.

و يصادف 5 شعبان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

و يصادف 7 أمشير 1740 ق، في التاريخ القبطي.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

بدأ شهر شعبان في يوم الأحد الماضي الموافق 11 فبراير 2024، وذلك بناء عليه ستوافق ليلة النصف من شعبان من مغرب في يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024، وستنتهي فجر يوم الأحد الموافق 25 من فبراير 2024.

الدعاء المستجاب في ليلة النصف من شعبان

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري.

اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي.

اللهم أصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

اقرأ أيضا:

النهاردة كام شعبان 2024|متى تأتي الأيام البيض من شهر شعبان في عام 2024؟

كم باقي على شهر رمضان 2024

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن سيأتي شهر رمضان في هذا العام الجاري وذلك في يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وذلك وفقا لما أعلنته معهد القومي بالبحوث الفلكية، ولكن سوف يتم الاعلان عن الموعد المؤكدة ويكون عقب استطلاع دار الافتاء المصرية ليوم الرؤية، ومن المتوقع أن سيكون عدد أيام شهر الصيام في هذا العام 30 يوما.