دراما رمضان 2024| تفاصيل شخصية دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد +1

تصدرت النجمة دينا الشربيني تريند البحث عبر موقع “جوجل” بعد طرح بوستر مسلسل كامل العدد بلس، والمقرر طرحة في شهر رمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024

ويعرض مسلسل كامل العدد بلس بطولة النجمين دينا الشربينى وشريف سلامة والمكون من 15 حلقة، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث يتواصل تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، ومقرر بدء عمليات الدعاية خلال الأيام القليلة المقبلة.

بعد طرحه.. شخصية دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد بلس

أبطال مسلسل كامل العدد بلس

"كامل العدد بلس" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسلات رمضان 2024

وكشف البرومو أن دينا وشريف سلامة يُنجبان طفلًا ثامنًا ضمن الأحداث، مما يُزيد كوميديا، ومن المتوقع أن تزداد الخلافات بين الأطفال السبعة.

بعد طرحه.. شخصية دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد بلس

تدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024.

موعد أول أيام شهر رمضان 2024

وتشير التوقعات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس، ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر الصيام هذا العام 30 يوما، في نهاية شهر رمضان المبارك، يشير الفلكيون إلى أن يوم الثلاثاء 9 أبريل هو اليوم الأخير من الشهر، وسيكون ذلك الموافق لليوم الثلاثين من رمضان، ومن المتوقع أن يكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل.

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