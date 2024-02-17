دراما رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل كامل العدد +1

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة مسلسل "كامل العدد بلس" 2024 المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر دعائي منفرد لمسلسل “كامل العدد +1” والمقرر عرضه عبر إحدى قنواتها خلال موسم دراما شهر رمضان 2024.

أحداث مسلسل كامل العدد بلس 2024

تدور أحداث مسلسل "كامل العدد بلس" في إطار اجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024.

إستعدادًا لشهر رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل كامل العدد بلس

أبطال وصناع مسلسل كامل العدد +1

مسلسل "كامل العدد + 1" يشارك في بطولته بجانب دينا الشربينى وشريف سلامة كل من:

النجمة إسعاد يونس

آية سماحة

جيهان الشماشرجي

ميمى جمال

أحمد كمال

أحمد جمال سعيد

سمر علام

عمرو جمال

تميم عبده

جاسيكا حسام الدين

لينا صوفيا بن حمان

حمزة دياب

الفت إمام

تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

إخراج خالد الحلفاوي

إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024

إستعدادًا لشهر رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل كامل العدد بلس

موعد أول أيام شهر رمضان 2024

وتشيرالتوقعات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس، ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر الصيام هذا العام 30 يوما، وفي نهاية شهر رمضان المبارك، يشير الفلكيون إلى أن يوم الثلاثاء 9 أبريل هو اليوم الأخير من الشهر، وسيكون ذلك الموافق لليوم الثلاثين من رمضان، ومن المتوقع أن يكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل.

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