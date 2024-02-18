الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: تحسن تدريجى بحالة الطقس على أغلب الأنحاء وانحسار فرص الأمطار

الطقس
الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من اليوم سنشهد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم الأحد، يشهد طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

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محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد


وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.

 

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا من الساعة الرابعة وحتى التاسعة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وأشارت الأرصاد، في بيانها، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

 

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