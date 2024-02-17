السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد الجوية تستقبل وفدًا من طلاب الجامعات لنشر الوعى بثقافة الرصد والتنبؤات الجوية

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 


استقبلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني  على مدار الأربعة أيام الماضية؛ وفدًا من طالبات كلية البنات للعلوم بجامعة الأزهر لإطلاعهن على الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة في مجال الأرصاد الجوية.

وفي هذا السياق، أشار الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن تنظيم جولات تعريفية لطلبة الجامعات يأتي فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدنى، بضرورة نشر الوعي الثقافي في مختلف أنشطة الطيران المدني انطلاقًا من دور برامج المسئولية المجتمعية التي توليها الوزارة اهتماما في كل المجالات، من أجل تدريب وتنمية القدرات البشرية بمجال الأرصاد والظواهر الجوية، لدورها المؤثر والفعال في أداء العديد من أجهزة الدولة التي يرتبط عملها بحالة الطقس للمهام الموكولة إليها، لافتًا إلى أهمية تعزيز دور الأرصاد الجوية كثقافة ومسئولية مجتمعية، ودورها في تنمية الجانب المجتمعي لكل الجهات الرسمية والمختصين والباحثين وجميع أفراد المجتمع، من خلال تجاربهم وممارساتهم  العملية لدعم الرصد الجوي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

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وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلى بقاعة المؤتمرات الرئيسية، عن تاريخ الهيئة وبداية نشاطها، وتعريفهن بالأنشطة وآلية العمل داخل الهيئة، وخدمات الأرصاد الجوية من مراكز التنبؤات الجوية الأربعة فى مجال الملاحة والطيران، وإبراز دورها فى الحد من مخاطر الكوارث في جميع مجالات الحياة وأثرها على مختلف الأنشطة الحياتية، كما تم إطلاعهن على أحدث الأجهزة المستخدمة في عمليات التنبؤ والرصد الجوي للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وكذلك منحهن الفرصة الكاملة للتدريب على خطوات العمل والتقنيات المستخدمة في مجال الأرصاد الجوية.

 

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وتضمنت الزيارة الرد على تساؤلاتهن واستفساراتهن بشأن محطات الأرصاد والأجهزة المستخدمة، وآلية تبادل المعلومات بين المراكز العالمية، كما قمن بزيارة مركز التنبؤات والإنذار المبكر، وتقديم شرح موجز عن طرق الرصد التقليدية والحديثة، وكيفية التوقع بحالات الطقس المختلفة، وتحليل الخرائط، ومن ثم إصدار النشرات أو التحذيرات، وإذاعتها وإرسالها إلى الجهات المعنية، ثم زيارة لمعامل البحث العلمى ومركز رادارات الطقس، وشرحًا عن أهمية دور مساهمات البحث العلمى فى دعم المشروعات القومية في شتى المجالات، واستعراض رادارات الطقس فى الإنذار المبكر، هذا إلى جانب إلى قيامهن بجولة داخل مركز القاهرة الإقليمى للتدريب التابع للهيئة لتعريفهن بالخدمات التدريبية والدورات المتخصصة التي يقدمها المركز في هذا المجال؛ هذا واختتمت زيارة الطالبات بجولتهن داخل متحف الهيئة، لإطلاعهن على تاريخ نشأة علوم الأرصاد الجوية، والذي يضم أقدم الوثائق والسجلات حول تطور مراحل إنشاء الهيئة.

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