غدًا أمطار على عدة مناطق تمتد للقاهرة الكبرى.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، السبت، طقسا مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية السرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.



أماكن الأمطار



ومتوقع غدا أمطار متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مطروح- إسكندرية - البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ودمياط والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.





درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.

وكانت قد نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى استمرار تدفق الخلايا الرعدية على السواحل الشمالية الغربية وتحديدا "الإسكندرية- سيد عبد الرحمن- العلمين- مطروح".

يصاحب ذلك خلال حالة الطقس سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد.

وقالت هيئة الأرصاد،من المتوقع أن تتقدم فرص الأمطار لتشمل "البحيرة وكفر الشيخ" مع تقدم الوقت. مشيرة إلى أن جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد يعاود عليهم فرص الأمطار مره أخرى خلال الساعات المقبلة.

كما تظهر السحب الممطرة على خليج السويس والعقبة وشمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط للأمطار، وتصل إلى حد السيول.