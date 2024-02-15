أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار حالة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية وبعض المدن الساحلية، حيث تواصل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي مع انخفاض درجة الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة المحملة بالأمطار وارتفاع أمواج البحر، مما أثر على حركة سير المشاة والسيارات، بينما استمر تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.

وقامت هيئة الأرصاد الجوية بتحذير المحافظين من عدم استقرار حالة الجو في المحافظات الساحلية خاصة محافظة الاسكندرية.

رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية

في الوقت نفسه، قرر محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية لتلقي أي بلاغات بوجود تراكم للمياه مع تواجد رؤساء الأحياء الميداني على مدار الساعة للتعامل مع ظروف الطقس.

وقامت شركة الصرف الصحي بتوزيع 180 سيارة بشرق وغرب المحافظة وبالأماكن الساخنة التي تتجمع بها مياه الأمطار، لكسحها وتصريفها وتسهيل الحركة.

من جانبه، وجّه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظًا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية، لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

وتتعرض الإسكندرية لنوة "أنواء الشمس الصغيرة"، التي جاءت قبل موعدها، وهي نوة تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.

وقرر محافظ الإسكندرىة تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، كما أصدر تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية.. ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.