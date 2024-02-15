الخميس 15 فبراير 2024
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مصر

فودة: يضع اللمسات النهائية لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية في مارس المقبل

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء إنه تم وضع اللمسات النهائية لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والعلاجية والمقرر انعقاده يومي 2- 3 مارس 2024.
وأوضح فودة - في بيان اليوم الخميس- أنه جرى عقد اجتماع بالقاهرة، مع أبرز المسئولين المعنيين بعقد مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية وممثلي وزراء السياحة وكافة الوزارات والهيئات والجهات المصرية ذات الصلة بالمؤتمر وكذلك الشركة المنظمة للمؤتمر.

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 اللمسات النهائية لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية


وأكد المحافظ حتمية وضرورة قيام الشركة المنظمة بتسريع وتدقيق عملية تعظيم الأعداد للجهات الراعية للمؤتمر والرعاة الرسميين بكافة مستوياتهم ومجالاتهم وذلك كأحد أهم المسئوليات للشركة المنظمة والتي من شأنها دعم إنجاح المؤتمر.
وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات لمختلف جلسات المؤتمر وأهم أسماء المتحدثين الرسميين الرئيسين سواء في الجلسة الافتتاحية أو باقي جلسات المؤتمر، إضافة إلى تأكيد الجهات والوسائل والقنوات الإعلامية المختلفة المعنية بالتغطية الإعلامية للمؤتمر والمسئولة عن نشر المعلومات والبيانات عن المؤتمر ومخرجاته في داخل مصر وخارجها.

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وتعتبر محافظة جنوب سيناء، هي إحدى محافظات مصر وإحدى المحافظتين اللتين تقتسمان مساحة شبه جزيرة سيناء، وعاصمتها مدينة الطور، وتتمتع المحافظة بجو مستقر طوال العام وبها مصادر مياه نقيه من الآبار الارتوازية، وهذا ما يجعلها مميزة عن كل المحافظات النادر فيها وجود الماء العذب الصالح للشرب. لعبت سيناء دورًا هامًا في تاريخ مصر فقد كانت طريقًا للجيوش وأرضًا للمعارك وعلى ترابها سالت دماء كثيرة لأولئك اللذين كانوا يحرسون بوابة مصر الشرقية، وتعد شبه جزيرة سيناء المورد الأول للثروة المعدنية في مصر، حيث يتدفق من أطرافها الغربية البترول ومن شرقها النحاس والفوسفات والحديد والفحم، ويوجد في جنوب سيناء الكثير من الخامات التي تستخدم في الصناعات المختلفة مثل: الجبس والرمل والزجاج.

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