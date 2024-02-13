اتفاقيات ترويج وتأشيرة إلكترونية.. طفرة فى السياحة التركية إلى مصر

توقع خبراء السياحية، أن يكون هناك حراك سياحي بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أوردغان إلى مصر، خاصة أن السائح التركي يفضل المدن السياحية المصرية، خاصة الغردقة وشرم الشيخ والأقصر.

حملات ترويجية مشتركة لتنشيط حركة السياحة

وأكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، أن الوزارة على استعداد من خلال الهيئة العامة لتنشيط السياحة، للبدء في حملات ترويجية مشتركة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران التركية، ما يسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى العمل على زيادة رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ، وإمكانية تسيير رحلات إلى مدينة العلمين في فصل الصيف المقبل.

وأضافت شلبي، أن هناك تسهيلات قدمتها الحكومة المصرية أمام السياح الأتراك، ولأول مرة خلال السنوات العشر الأخيرة، سيتمكن المواطنون الأتراك من دخول مصر دون الحصول على تأشيرة، ما يساعدهم في العودة بقوة إلى المدن السياحية المصرية.

رحلات مباشرة لأغلب المطارات المصرية

وقال محمد حمزة أرسلان، مدير عام شركة الخطوط الجوية التركية، إن الخطوط التركية تسير 3 رحلات طيران يوميا من تركيا إلى القاهرة، وجار العمل على زيادتها إلى 4 رحلات اعتبارا من شهر أبريل المقبل، كما يتم تسيير 9 رحلات طيران أسبوعيا من تركيا إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، هذا بالإضافة إلى رحلاتها من تركيا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، و3 رحلات أخرى إلى مطار الأقصر، وهو ما يؤكد رغبة الشركة واهتمامها بتوسيع حجم أعمالها في مصر من مختلف الوجهات التي تقوم الشركة بتسيير رحلات طيران منها.

اتفاقيات جديدة سياحية

وبحث عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، مع نظيره التركي خلال مشاركة الهئية في معرض EMITT السياحي الدولي، تنظيم برامج سياحية مشتركة بين مصر وتركيا، والتعاون لتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعرف على أحدث وسائل الترويج الحديثة والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية من خلال خطوط الشركة الممتدة بالأسواق السياحية المختلفة، ولا سيما الأسواق البعيدة إلى مصر، التي من بينها الصين واليابان والبرازيل وأستراليا وأمريكا، كما استعرض مسئولو الشركة خطتهم لتوسيع شبكة الطيران بين تركيا ومصر.

كما بحثا آليات التعاون مع اتحاد شركات السياحة التركية "Tour Sab" لتنظيم ورش عمل تجمع شركات السياحة المصرية والتركية لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي.

وكانت قد شاركت وزارة السياحة والآثارممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأسبوع الماضي في المعرض السياحي الدولي EMITT في دورته الـ27، الذي تم تنظيمة بالعاصمة التركية إسطنبول ويعد خامس أكبر المعارض السياحية حول العالم وزار الجناح المصري نائب وزير السياحة والثقافة التركي، كما شهد إقبالًا كبيرًا من شركات السياحة والجهات الحكومية التركية والتي ثمنت المشاركة المصرية في فعاليات المعرض هذا العام أوضح عمرو القاضي أن المشاركة المصرية في المعرض السياحي الدولي EMITT هذا العام، تعد الأولى منذ أخر مشاركة خلال عام 2016.