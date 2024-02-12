الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يطلقان مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الاثنين، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، ويطلقان مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء.

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استقبال حافل لوزير الأوقاف بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى


وتهدف المسابقة إلى احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جمهورية مصر العربية، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم وإطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الديني الرشيد المستنير.
فروع المسابقة:
الفرع الأول: فرع الشباب 
للنوابغ في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الشباب ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة.
الفرع الثاني: فرع الفتيات
للنابغات في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الفتيات اللائي فزن بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة.
الفرع الثالث: الناشئة
تحت سن 15 عامًا ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني أو الثالث في أي من المسابقات الدولية المعتمدة.
الفرع الرابع: الثقافة الإسلامية والعربية 
ويشمل كل من حصلوا على المركز الأول أو الثاني في أي من مسابقات الأوقاف المحلية في مجال تفسير القرآن الكريم، أو السنة النبوية أو السيرة النبوية، أو الخطابة، أو الابتهال الديني، أو التحدث بالفصحى، أو أي من مسابقات سلسلة (رؤية) باللغة العربية ممن هم تحت سن 40 عامًا أو من ترشحهم الأوقاف لذلك.
وتجرى المسابقة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: التصفيات المحلية ولها جوائز قدرها نصف مليون جنيه، بواقع 125 ألف جنيه للفرع الأول، و125 ألف جنيه للفرع الثاني، و100 ألف جنيه للفرع الثالث، و150 ألف جنيه للفرع الرابع، مع ترشيح الأول والثاني في كل فرع للمسابقة الدولية.
المرحلة الثانية: ولها جوائز قدرها 2 مليون جنيه، بواقع 500 ألف جنيه للفرع الأول، و500 ألف جنيه للفرع الثاني، و250 ألف جنيه للفرع الثالث، و500 ألف جنيه  للفرع الرابع، و250 ألف جنيه جوائز تشجيعية.
وستجرى المرحلة الأولى المحلية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من السبت 20 / 4 / 2024م حتى الثلاثاء 23/ 4 / 2024م، في حين تفتتح المرحلة الثانية الدولية يوم الجمعة السادس من محرم 1446هـ الموافق 12 / 7 / 2024م بإذن الله تعالى.

من جانب آخر ناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، التعاون المشترك في إحلال وتجديد مسجد المنشية بمدينة الطور، وإنشاء مسجد نبق بمدينة شرم الشيخ. 


وأهدى وزير الأوقاف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نسخة من كتاب الله (عز وجل) ونسخة من موسوعة رؤية للفكر المستنير، حضر اللقاء اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ لشئون التخطيط والمتابعة، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ للشئون الدينية.

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خالد فودة محافظ جنوب سيناء العاصمة الإدارية الجديدة

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