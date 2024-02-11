المفتي يهنئ الشيخ آرون بون شوم بتولِّي منصب شيخ الإسلام في تايلاند

قدَّم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خالص التهاني والتبريكات لشيخ الإسلام في تايلاند، الشيخ آرون بون شوم، بمناسبة توليه منصب شيخ الإسلام في تايلاند.



وأعرب المفتي عن تقديره العميق للجهود الرائدة التي بذلها سماحة الشيخ آرون بون شوم خلال مسيرته العطرة، مشيدًا بإسهاماته الفعَّالة في خدمة الإسلام والمسلمين في تايلاند.



وأشاد فضيلته بالمساعي الحثيثة التي يبذلها سماحة الشيخ آرون بون شوم في تعزيز الفهم الصحيح للإسلام وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب والثقافات.



وتوجَّه المفتي بخالص الدعاء إلى الله عزَّ وجلَّ أن يوفِّق شيخ الإسلام في تايلاند في مهام منصبه الجديد، وأن ينفع الله به البلاد والعباد.