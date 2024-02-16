الجمعة 16 فبراير 2024
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اقتصاد

غرفة الشركات السياحية: بعثة الحج تعاين سكن الحجاج وتستكمل الإجراءات بالقاهرة

باسل السيسي عضو غرفة
باسل السيسي عضو غرفة الشركات السياحيةً

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن ممثلي وأصحاب الشركات المنظمة لموسم الحج هذا العام متواجدون حاليًا بالأراضي المقدسة ضمن الوفد الرسمي للجنة وزارة السياحة والبعثة الرسمية، مؤكدًا أن البعثة أوشكت على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمعاينة مساكن الحجاج المتواجدة في مكة والمدينة، ثم العودة إلى القاهرة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بموسم الحج.

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وأكد السيسي، أن مساكن الحجاج يتم اختيارها من قِبَل الشركات، في وقتٍ سابق، وتباشر البعثة أعمالها في تقييم تلك الفنادق خلال تواجدها في الأراضي المُقدسة وتوقيع العقود  النهائية التي تم الاتفاق عليها سواء فنادق أو عمائر ومراجعة الخدمات المقدمة لتلك المساكن والتأكد من وجود عناصر السلامة وفقًا للضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة قبل بدء الموسم، كذلك الإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي، ومنها ما يتعلق بسكن حجاج السياحة، وتحديد أقصى مسافة مسموح بها لتسكينهم بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وأوضحت  سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أن لجان المعاينات الخاصة بالوزارة بالتحديث الشامل لقواعد بيانات الفنادق المُسجلة على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة والخاصة بتسكين حجاج السياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقوم أيضًا بإضافة الفنادق الجديدة وإدراج إحداثيات المواقع الجغرافية لهذه الفنادق، ومدى بعدها عن الحرم المكي والحرم النبوي، وذلك عن طريق المسح الميداني لكل الفنادق، للوقوف على مدى مطابقتها للضوابط الموضوعة لموسم الحج السياحي 1445هـ، والمعتمدة من وزير السياحة والآثار.

وفي سياقٍ متصل، عقدت  سامية سامي، اجتماعات عديدة، بمقر البعثة بمكة المكرمة، مع عدد من الشركات السياحية المصرية المنظمة لموسم الحج والمتواجدة بالسعودية لإجراء المعاينات الخاصة بها، وذلك لبحث سبل التنسيق المشترك بشأن موسم الحج هذا العام.

وخلال هذه الاجتماعات، أشارت سامية سامي، إلى الجهود المبذولة من قبل فريق عمل الوزارة لتقديم موسم حج ناجح هذا العام على غرار ما شهدته المواسم السابقة، حيث تم استعراض ما تقوم به الوزارة من جهود لتذليل كافة العقبات التي تواجه شركات السياحة المنظمة لموسم الحج في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار في هذا الشأن، بما يسهم في دعم القطاع السياحي والنهوض بمنظومة العمل به، والحفاظ على حقوق الشركات والحجاج على حدٍ سواء.

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