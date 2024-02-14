شركات السياحة تناشد الحكومة لرفع الحد الأقصى للسحب النقدى لتأمين خدمات الحجاج

أعرب باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، عن مطالبة اللجنة للحكومة برفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للشركات السياحية التي تنظم رحلات الحج؛ نظرًا للتزاماتها المالية الكبيرة في توفير الخدمات اللازمة للحجاج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار "السيسي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، إلى أن اللجنة تواصلت مع الجهات المسؤولة لتسهيل إجراءات السحب النقدي للشركات السياحية، مؤكدًا أن تحديد سقف 150 ألف جنيه للسحب اليومي يعد عائقًا كبيرًا أمام عمل الشركات ويضر بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأضاف "السيسي"، أن الشركات السياحية تعاني أيضًا من نقص في العملة الأجنبية اللازمة لسداد مصاريف الرحلات، مطالبًا بتفعيل آلية تمكن الشركات من استخدام أموال الحجاج المودعة في البنوك بدلًا من تقييدها بالسحب اليومي المحدود.