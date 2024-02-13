مسئول أممي: الاحتلال يخالف الأعراف الدولية ونخشى امتداد العدوان لدول أخرى (فيديو)

أدان رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، السفير هيثم أبو سعيد، العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أنه يتجاوز كل الحدود وينتهك كل القوانين الدولية، قائلا: "نحن نخشى من أن يمتد هذا العدوان إلى دول أخرى ويسبب أزمات إقليمية وفوضى لا تحمد عقباها".

وأشار أبو سعيد، في حديث هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، إلى أن هناك تصعيدا في الأصوات الحقوقية الدولية التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك ردا على المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء، والتي لا تمت للإنسانية بصلة.

وكشف عن وجود ارتباك في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، بعد تفاقم الأوضاع على الأرض، وقال: "الولايات المتحدة تواجه ضغوطا داخلية وخارجية لتغيير موقفها المنحاز للكيان الصهيوني ولتلعب دورا أكثر مسؤولية في دعم السلام والعدالة".

وحول محاولة الاحتلال اجتياح رفح، حذر السفير أبو سعيد من خطورة هذا الإجراء على حياة ملايين النازحين الفلسطينيين، متهما الجيش الإسرائيلي بالكذب والخداع بشأن فتح ممرات آمنة للمدنيين، وقال: "لا نثق في هذه الادعاءات، فهي مجرد حيلة لتبرير جرائمهم وتمويه عن حقيقة ما يحدث".