الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول أممي: الاحتلال يخالف الأعراف الدولية ونخشى امتداد العدوان لدول أخرى (فيديو)

السفير هيثم أبو سعيد
السفير هيثم أبو سعيد

أدان رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، السفير هيثم أبو سعيد، العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أنه يتجاوز كل الحدود وينتهك كل القوانين الدولية، قائلا: "نحن نخشى من أن يمتد هذا العدوان إلى دول أخرى ويسبب أزمات إقليمية وفوضى لا تحمد عقباها".

وأشار أبو سعيد، في حديث هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، إلى أن هناك تصعيدا في الأصوات الحقوقية الدولية التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك ردا على المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء، والتي لا تمت للإنسانية بصلة.

وكشف عن وجود ارتباك في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، بعد تفاقم الأوضاع على الأرض، وقال: "الولايات المتحدة تواجه ضغوطا داخلية وخارجية لتغيير موقفها المنحاز للكيان الصهيوني ولتلعب دورا أكثر مسؤولية في دعم السلام والعدالة".

وحول محاولة الاحتلال اجتياح رفح، حذر السفير أبو سعيد من خطورة هذا الإجراء على حياة ملايين النازحين الفلسطينيين، متهما الجيش الإسرائيلي بالكذب والخداع بشأن فتح ممرات آمنة للمدنيين، وقال: "لا نثق في هذه الادعاءات، فهي مجرد حيلة لتبرير جرائمهم وتمويه عن حقيقة ما يحدث".

قصواء الخلالي في المساء مع قصواء البعثة الأممية لحقوق الإنسان السفير هيثم أبو سعيد العدوان الإسرائيلى المجازر الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال اجتياح رفح رفح النازحين الفلسطينيين

الأكثر قراءة

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. مصدر مصرى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعى إيجابية.. والمشاورات مستمرة 3 أيام

أحمد موسى يكشف تفاصيل ما طلبه نتنياهو من الوفد المشارك بالاجتماع الرباعى بمصر

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

مصرع 14 شخصًا فى حادث تصادم مروع بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟