الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غدًا.. طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً

الطقس
الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت نهارًا طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ويسود ليلًا في الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

بعد الأمطار وحالة عدم الاستقرار.. "الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة وغدًا في المحافظات

درجات الحرارة المتوقعة غدًا: 

العظمى الصغرى
القاهرة 19 12
العاصمة الإدارية 19 10
6 أكتوبر 19 09
بنهــــا 19 11
دمنهور 17 11
وادي النطرون 18 11
كفرالشيخ 18 10
المنصورة 18 11
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 19 10
طنطا 19 10
دمياط 18 13 
بورسعيد 19 11
الإسماعيلية 19 10
السويس 20 11
العريش 19 10
رفح 18 10
رأس سدر 23 13
نخل 19 08
كاترين 12 03
الطور 22 12
طابا 18 10
شرم الشيخ 23 14
الإسكندرية 18 10
العلمين الجديدة 18 10
مطروح 17 11
السلوم 18 09
سيوة 18 07
رأس غارب 23 13
الغردقة 23 14
سفاجا 23 12
مرسى علم 24 13
شلاتين 27 17
حلايب 23 18
أبو رماد 25 16 
رأس حدربة 24 17
الفيوم 19 09
بني سويف 19 09
المنيا 20 06
أسيوط 20 07
سوهاج 21 08
قنا 21 09 
الأقصر 22 09
أسوان 23 10
الوادي الجديد 23 06
أبوسمبل 20 09
 

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