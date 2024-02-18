أمطار ورياح.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الغربية

تعرض عدد من مدن ومراكز الغربية إلى سقوط أمطار متوسطة، مصحوبة بموجة من الصقيع والرياح القوية، وذلك في استمرار لموجة الطقس السيئ التي تضرب محافظة الغربية، والتي أدت إلى بعض الاختناقات في الشوارع وتوقف بعض الأنشطة اليومية.

بدأت الأمطار منذ صباح اليوم الأحد، في السقوط التدريجي على كل مراكز المحافظة الثمانية، مع اختلاف حدتها من حيث القوة والضعف على بعض المدن والمراكز فكانت غريزية على سمنود والمحلة الكبرى وبسيون وقطور، بينما كانت متوسطة على زفتي والسنطة وطنطا وكفر الزيات.

واتخذت الأجهزة التنفيذية في المحافظة استعدادات مكثفة للتعامل مع آثار الموجة الجوية، وقد تم نشر سيارات شفط المياه في عدد من المدن والمراكز للتعامل مع تجمعات المياه وسرعة إزالتها من الشوارع، كما تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية للتأكد من استجابة سريعة وفعالة لهذه الحالة الجوية الطارئة.

وفي إطار التصدي لهذه الأحوال الجوية القاسية، أعلنت محافظة الغربية حالة الطوارئ، حيث تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء غرف عمليات فرعية في مجالس المدن والأحياء، تهدف هذه الغرف إلى تنسيق ومتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع الأحوال الجوية السيئة والحد من آثارها على سكان المحافظة.

ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالتعامل السريع مع تجمعات المياه الناجمة عن الأمطار فور سقوطها.

وفي هذا السياق، أشار المحافظ إلى ضرورة التعاون مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سلامة الشوارع وتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.

وأكد المحافظ تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

وتواجه محافظة الغربية تحديات جوية صعبة في هذه الفترة، ومع ذلك، فإن الإجراءات الاستباقية والاستعدادات المكثفة تظهر تعاونًا قويًا وتصميمًا في التعامل مع هذه الأوضاع الطارئة، ومن المتوقع أن تستمر العمليات الطارئة والإجراءات الوقائية حتى استقرار الأحوال الجوية.

امطار علي الغربية

امطار علي الغربية

امطار علي الغربية