الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

زراعة 210 أشجار مثمرة وزينة فى طنطا

زراعة شجر
زراعة شجر

أكد الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، استمرار مجلس مدينة طنطا، في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، بزراعة عدد من أشجار الزينة والأشجار المثمرة في المدينة وفي القرى التابعة للمركز.

وأضاف عيسي، أن رئاسة مركز ومدينة طنطا، قامت بزراعة 210 أشجار مثمرة وزينة في عدد من القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من  مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد.
من جهته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة؛ وأن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
 

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

 

وأوضح المحافظ، أن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. التى تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء  وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري  وتوفير متنفس طبيعي للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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