محافظ الغربية يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، إن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.



جاء ذلك خلال متابعة لجهود الوحدات المحلية في رفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كل الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدًا أيضًا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.



جاء ذلك أثناء متابعته فرد طبقة السن الأولى بطريق السنطة البلد بطول 1 كم وعرض 6 م تمهيدًا لأعمال الرصف، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة.



وأضاف المحافظ أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقًا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت، وضرورة التنسيق بين كل الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.