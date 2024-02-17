السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 98 حالة إشغال من شوارع طنطا بالغربية

رفع حالة إشغال
رفع حالة إشغال

تمكنت شرطة المرافق بمحافظة الغربية، بقيادة العقيد عبد القادر خليل، مأمور قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، من شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات في الشوارع بمدينة طنطا، وقد أسفرت هذه الحملة عن رفع 98 حالة إشغال متنوعة، وإزالة 20 تندة من الشوارع.

كما تضمنت الإشغالات المرفوعة طاولات واستاندات ملابس وموازين وشماسي وفرش باعة جائلين، كما تم رفع 15 تندة من  الشوارع الفرعية في منطقة السيد البدوي.

تم تحرير محاضر بالوقائع على الفور، وتم إبلاغ اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، بنتائج الحملة، وكان مدير أمن الغربية، ومحافظ الغربية، بالإضافة إلى الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، وجميع قادة المحافظة ورؤساء المدن والأحياء، قد عقدوا اجتماعًا حيث تم التأكيد خلاله على ضرورة رفع جميع الإشغالات من الشوارع، وخاصة الشوارع الرئيسية، كما تم التأكيد على ضرورة متابعة رفع الإشغالات بشكل منتظم وفوري.

جهود مكثفة لمنع التكدس ورفع الاشغالات

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين النظام والترتيب في المحافظة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات في الشوارع، كما تعكس التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة نظيفة ومرتبة للمواطنين والزائرين، وتعزز الشعور بالانضباط والأمان في البيئة العامة.

وفي وقت سابق، شن ضباط وأفراد شرطة مرافق الغربية، حملة مكبرة لضبط شوارع مدينة طنطا ومواجهة البائعين الجائلين والتعديات على الأرصفة وحرم الطريق، وكذلك تجاوزات أصحاب الأنشطة التجارية من تعديات على الشوارع العامة داخل مدينة طنطا، خاصة في المناطق التجارية ومناطق الأسواق، ومنع استخدام الشارع كمَعرض لمُنتجاتهم التي يعرضونها في قلب الشوارع مُحدثين خلل واختناق مروري ويمنعون المارة من استخدام الشوارع المهمة والرئيسية.

وتمكنت القوة من رفع كافة الإشغالات من أمام المحال التجارية بمنطقة السيد البدوي، وشارع عمر بن عفان، وميدان محطة القطار، والسكة الجديدة، وتم تحرير المحاضر الخاصة للمخالفين بجانب تسليم ما تم مصادرته لمخازن شرطة المرافق بطنطا.

شرطة المرافق بمحافظة الغربية قسم المرافق بمديرية أمن الغربية رفع الإشغالات في الشوارع بمدينة طنطا تحرير محاضر بالوقائع على الفور مدير امن الغربيه جهود مكثفة لمنع التكدس ورفع الاشغالات منطقة السيد البدوي

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