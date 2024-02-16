إيقاف 9 حالات تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية بطنطا

تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بقيادة الدكتور محمود عيسي، رئيس مجلس مدينة طنطا، من إحراز تقدم كبير في مكافحة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية في المنطقة، حيث تم إيقاف 9 حالات تعد وبناء مخالف على تلك الأراضي، بالإضافة إلى منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

المحافظة على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات أو بناء مخالف

تأتي هذه الإجراءات في إطار حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وتهدف هذه الحملات إلى المحافظة على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات أو بناء مخالف يؤثر سلبًا على القطاع الزراعي وممتلكات الدولة.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة طنطا، أن هذه الحملات بدأت في نهاية يناير الماضي، وتستمر حتى القضاء على هذه الظاهرة، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتصدي لأي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، كما تأتي في إطار توجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء بتنفيذ الحملات المتتالية والمتلاحقة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة.

واكدت رئاسة مركز ومدينة طنطا، ان الجهات المعنية مستمرة في تكثيف جهودها للحد من التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وذلك من خلال تنفيذ المزيد من الحملات وتشديد إجراءات الرقابية.

استمرار حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وعلي صعيد متصل، تابع محافظ الغربية استمرار حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة

وواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته على مدار الساعة، لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

مخالف على الأراضي الزراعية

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