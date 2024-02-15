حملة مرورية موسعة على مدن ومراكز محافظة الغربية

تمكنت الإدارة العامة لمرور الغربية، التابغة لمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، من شن حملة ناجحة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة في الشوارع الرئيسية بمدن كفر الزيات، وطنطا والمحلة.

وتهدفهذه الحملة إلى تحقيق السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي هذه المركبات، تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة بشأن نجاح الحملة الموسعة التي تم تنفيذها خلال الـ 24 ساعة الماضية. تم ضبط 45 مركبة توك توك ودراجة نارية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ووضعهم تحت التحفظ.

وخلال هذه الحملة، تم رصد عدد كبير من المخالفات، بما في ذلك السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وعدم حيازة رخصة قيادة، كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك غير ملتزمة باللوائح وبدون تراخيص للمركبات أو للقائدي المركبة.

تحرير 117 مخالفة مرورية

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المخالفات وأصحابها.

وأسفرت الحملة، التي قادها العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، عن تحرير 117 محضرًا بمخالفات، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 67 ألفًا و250 جنيهًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإخطار النيابات المختصة للتعامل مع هذه القضايا.

وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات المرورية وزيادة تواجد رجال المرور لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قوانين المرور على جميع قائدي السيارات بما في ذلك قائدي مركبات التوك توك والدرجات البخارية، يهدف ذلك إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق والمخالفات التي تهدد حياة المواطنين وتعرض سلامتهم للخطر.

وتعكس هذه الحملة الجهود المستمرة للإدارة العامة لمرور الغربية في تحسين الأمن المروري وحماية المواطنين والممتلكات كما تعزز هذه الحملة الوعي المروري بين قائدي مركبات التوك توك والدراجات النارية وتذكرهم بأهمية الامتثال للقوانين المرورية واللوائح.

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