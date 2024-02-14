محمد أبو هاشم: الغربية أول محافظات الجمهورية في إطلاق منافذ "أهلا رمضان"

أكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن معارض أهلًا رمضان كان لها دور بالغ الأهمية خلال السنوات الماضية، في خفض الأسعار ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وكشف “أبو هاشم” أن المحافظة مستمرة فى فتح عدد من المنافذ فى جميع المراكز على مستوى المحافظة علاوة على وجود العديد من السلع الاستراتيجة مثل الأرز والمكرونة والسكر.

وأوضح أن محافظة الغربية، من أوائل المحافظات التى أقامت منافذ فى عدد كبير من المراكز على مستوى المحافظة، كما أن المديرية تحافظ في كل عام علي جود معارض لـ أهلا رمضان، وغيرها من المناسبات من أجل توفير كافة إحتياجات المواطنيين وبأسعار مناسبة.

منفذان جديدان لـ"أهلا رمضان" بالغربية

وافتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منفذين جديدين لمعارض “أهلا رمضان”، في قريتي الجميزة وشبرا قاص بمركز السنطة، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة استمرارا لسلسلة معارض ومنافذ معا ضد الغلاء والتي يتم افتتاحها بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.