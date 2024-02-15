الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق 24 محلًا وورشة في طنطا

غلق
غلق

أعلن الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا بالغربية، إغلاق 24 محلًا وورشة بسبب مخالفة مواعيد الغلق الرسمية، خلال مرور اللجان الرقابية بالوحدات المحلية لمركز ومدينة زفتى، بالشوارع العامة لمتابعة الأنشطة التجارية المختلفة بالمحلات والمولات، بالإضافة إلى ذلك، تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ20 محلًا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، ومنع إنتشار الفيروسات.

تأتي هذه الإجراءات استجابةً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء ومنع إهدار التيار الكهربي والحد من الاستهلاك غير الضروري، وتهدف إلى تعزيز الانضباط وتحقيق الالتزام بالإجراءات القانونية في مواعيد الغلق وتوفير استهلاك التيار الكهربي ومنع هدر الطاقة الناجم عن استخدام مبالغ فيه للإنارة الخارجية.

وأكد "عيسي" أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لحفظ صحة وسلامة المواطنين، كما شدد على ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ من قِبل رؤساء المدن والأحياء، وذلك في إطار حفظ استقرار توريد التيار الكهربي وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعرب "عيسى" عن أهمية تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة للمدينة والقرى، وتهدف هذه اللجان إلى مراجعة جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات ضمن نطاق مركز ومدينة طنطا، لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام في مواعيد الغلق وتوفير استهلاك التيار الكهربي ومنع هدر الطاقة الناتج عن استخدام مبالغ فيه للإنارة الخارجية.

وأكد استمرار هذه الإجراءات والمراقبة الرقابية المكثفة في مركز ومدينة طنطا، بهدف تعزمضيفًا على استقرار توريد التيار الكهربي وضمان تنفيذ سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر والاستهلاك غير الضروري.

ويعكس هذا الإعلان التزام الجهات التنفيذية المحلية في طنطا بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الانضباط في مواعيد الغلق، يُعتبر التزام المحلات التجارية والورش والمطاعم بتلك الإجراءات ضروريًا لتحقيق الاستدامة في استخدام الكهرباء وتحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية المرتبطة بترشيد الاستهلاك.

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