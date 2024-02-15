الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار مصحوبة برعد وبرق فى الغربية

أمطار على الغربية
أمطار على الغربية

تعرضت مراكز ومدن محافظة الغربية لظروف جوية سيئة ومتقلبة خلال الأسبوع الجاري، حيث شهدت المنطقة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وانخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، مساء أمس الأربعاء وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وقد ترافقت هذه الأمطار مع صوت الرعد وظهور البرق في السماء.

واستمرت الموجة الجوية السيئة في ضرب محافظة الغربية، حيث تعرضت عدد من مدن ومراكز المحافظة إلى سقوط أمطار متوسطة، ترافقت مع موجة من الصقيع والرياح القوية، واستعدت الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لهذه الظروف الجوية السيئة، حيث تم نشر سيارات شفط المياه للتعامل مع تجمعات المياه بشكل فوري، وتم الإعلان عن حالة الطوارئ في المحافظة.

وعقب التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الطقس في الأيام المقبلة، اتخذت المحافظة إجراءات استباقية للتعامل مع هذه الأحوال الجوية السيئة، ووجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار عند تجمعها في الشوارع، بالتعاون مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي. تأتي هذه الخطوة لتسهيل حركة المرور وحماية المواطنين.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية لمواجهة الطقس السيئ والتعامل مع مخلفات الأمطار بشكل فوري، حيث إن هناك خطة وضعتها المحافظة مسبقًا، مؤكدًا تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبًا لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في المدن والقرى نتيجة الأمطار، ويهدف هذا التحرك إلى ضمان استمرارية توفير الكهرباء للمواطنين في ظل الظروف الجوية القاسية.

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