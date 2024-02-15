الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز قبل بيعه 2 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بالغربية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، بالتعاون مع مجلس مدينة زفتي، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، من ضبط  صاحب مخبز في مركز زفتى بعد استيلائه على كمية كبيرة من الدقيق المدعم محاولًا بيعها في السوق السوداء.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من مفتشي الرقابة التموينية، بإدارة تموين زفتى، يفيد بشن حملة من إدارة تموين زفتى بقيادة مدير الإدارة أسامة سعده، تحت إشراف المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتي، وتمكنت الحملة من ضبط صاحب مخبز حاول التصرف في 40 جوال دقيق مدعم يبلغ وزن الجوال 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن 2 طن، بعد جرد الشاشة ومطابقة الأرصدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفي السياق ذاته، شنت مديرية تموين الغربية، حملة على دائرة مركز زفتى شملت المرور علي مركز وبندر زفتي، وضمت الحملة التفتيشبة المفتشين بإدارة الرقابة بالمديرية، أحمد عبداللطيف ورد وخالد مرعى.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات حيث تم ضبط 3900 كيلو جرام مستخلص بذرة الكتان بدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحيات ومجهول مصدرها، كما تم ضبط 6175 (ستة أطنان ومائة وخمسة وسبعين) لتر سولار لمحطة وقود قام المسئول عن المحطة بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء في غير الأحوال المصرح بها، وجار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بدائرة مركز زفتى.

وأكد وكيل تموين الغربية أن ضبط التجار الذين لم يلتزموا ببيع المواد المدعمة مثل السولار، بالتسعيرة الرسمية وكذلك الذين يبيعون بضائع مجهولة المصدر، يعد جزءًا من جهود الحكومة في مكافحة الغش والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

مجلس مدينة زفتي والتجارة الداخلية بالغربية ضبط صاحب مخبز في مركز زفتي إستيلائه على كمية كبيرة مفتشى الرقابة التموينية شن حملة من إدارة تموين زفتي جرد الشاشة ومطابقة الأرصدة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

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