رفع 170 طنًا من القمامة وزراعة 130 شجرة بالسنطة في الغربية

قادت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، حملة نظافة شاملة، حيث تم رفع 170 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، وتضمنت الحملة أيضًا عمليات تنظيف للشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الطرق الفرعية التي تربط المداخل القروية، شاركت في الحملة معدات الوحدة المحلية، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعزز النظافة والجمال في المنطقة.

وأكد طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تعطي أهمية كبيرة لملف النظافة والتجميل، حيث تعمل بشكل دائم على توفير بيئة حضارية نظيفة تليق بسكان المحافظة، وتشمل الجهود المستمرة حملات دورية للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات في مختلف المدن والقرى، حيث تهدف هذه الجهود إلى تحقيق تطور مستدام في منظومة النظافة وجعل المحافظة تظهر بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

وأضاف أن محافظة الغربية، تعمل على تعزيز جهودها في مجال النظافة ورفع مستوى نظافة البيئة، وتحرص المحافظة على تحقيق بيئة حضارية نظيفة ومرتبة، من خلال تنفيذ حملات شاملة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات في مختلف مدنها وقراها، وتعكس هذه الجهود التزام المحافظة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية.

زراعة 130 شجرة مثمرة وزينة

وفي إطار الجهود المستمرة لزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة، أعلنت صالح، أنه تم زراعة 130 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى التابعة للمركز وأيضًا في المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الرئاسة لتحقيق توازن بين التطور العمراني والحفاظ على البيئة الطبيعية.

وأكدت رئيس مركز ومدينة السنطة، أن هذه المبادرات تبرز التزام الحكومة بتنفيذ مشروعات تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتصدي للتحديات المناخية، وان رئاسة مركز ومدينة السنطة، تعمل بشكل مستمر على توعية المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود زراعة الأشجار، وتعمل رئاسة مركز ومدينة السنطة، على تعزيز الاستدامة البيئية وجمال المنطقة، بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي والمساهمة في التحديات المناخية التي تواجه البلاد.