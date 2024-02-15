الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيقاف 7 حالات بناء مخالف على أراضي زراعية بالمحلة الكبرى

ازالات
ازالات

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري، بقيادة اللواء عمرو فكري، رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى، من إيقاف 7 حالات تعدي وبناء مخالف على أراض زراعية، كما منعت محاولات لبناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، حيث تتم عمليات الإزالة داخل مركز ومدينة المحلة الكبري، في إطار حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة. 

وأكدت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري، أن هذه الحملات بدأت هذه الحملات في نهاية يناير الماضي ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وما زالت مستمرة حتى القضاء على هذه الظاهرة، تنفيذًا لتوجيهات طارق رحمي محافظ الغربية، بالتصدي لأي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، وبناءً على توجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء، بتنفيذ الحملات المتتالة والمتلاحقة الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة. 

وفي السياق ذاته، واصل  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته  على مدار الساعة لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالاً مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ ٢٢ حالة  تعدي ضمن حملات الموجة ٢٢ والتي تمكنت من إزالة ١٢ حالة بناء مخالف على مساحة ٩٠٣م٢ وحالتين تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة سهمين، كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٨ حالات متغيرات مكانية غير قانونية.

تعدي وبناء مخالف على أراض زراعية محاولات لبناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز التعديات على أراضي الدولة والأراضي القضاء على هذه الظاهرة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ الغربية يتابع على مدار الساعة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

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