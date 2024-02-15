الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة في كفر الزيات

زراعة شجر
زراعة شجر

أعلنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، التابعة لمحافظة الغربية، تحت قيادة المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، في استمرارها في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، بزراعة عدد من أشجار الزينة والأشحار المثمرة في المدينة وفي القرى التابعة للمركز.

وأكد داود، أن رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، قامت بزراعة 200 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من  مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد.

وأكد أهمية الجهود اليومية في زراعة الأشجار وتوسيع المساحات الخضراء بهدف مكافحة التغير المناخي وتجميل المنطقة وتحسين جودة الحياة، وقد تم اختيار الشوارع والقرى التي ستتم زراعة الأشجار فيها بناءً على تقييم شامل للاحتياجات والفرص المتاحة، وأنه تم اختيار أنواع الأشجار بعناية، بحيث تكون مناسبة للمنطقة وتستطيع تحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، ومن المتوقع أن تسهم زراعة الأشجار في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة، وخلق بيئة صحية مريحة للسكان.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين.

أوضح حرص المحافظة، عليزراعة الأشجار  المثمرة، وأشجار الزينة في مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.

وأشار الدكتور طارق رحمي، إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

مبادرة رئيس الجمهورية رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة في مركز ومدينة كفر الزيات بالغربية أشجار الزينة والأشحار المثمرة زيادة المساحات الخضراء الاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية

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