تحرير 79 مخالفة تموينية خلال حملات بالغربية

أعلنت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، عن شنها حملات على مدار الساعة، على محلات ومنافذ التجارة في أنحاء مراكز المحافظة، حيث تم تحرير 79 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة.

تهدف هذه الحملات إلى ضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين، وقد تم ضبط العديد من المخالفات المتنوعة خلال الحملات، بما في ذلك بيع سلع منتهية الصلاحية، وتلاعب في الأسعار، وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية، وتخزين وتوزيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

وتلقي اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بتلقيه إخطارات من ضباط وأفراد مباحث التموين، بتحرير 79 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة، في حملات متفرقة على مدن ومراكز المحافظ.

وأعرب اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، عن استمرارية هذه الحملات وتكثيفها في المستقبل بهدف ضمان سلامة المستهلك وحماية حقوقه. وأكد على أهمية تكثيف الإجراءات الرقابية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بهدف تحقيق المزيد من النجاحات في مجال ضبط المخالفات التموينية وتحقيق العدالة التجارية في محافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة وجودة مضمونة، وتعكس هذه الحملات التزام الحكومة والجهات الرقابية، بمكافحة الغش التمويني وحماية حقوق المواطنين في الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار عادلة.

وتجري متابعات وحملات مباحث التموين في الغربية لتعزيز الرقابة وضبط المخالفات التموينية، بالتعاون مع الجهات المختصة والجهات القضائية المعنية بمكافحة الجرائم التموينية، ويتوقع أن تستمر هذه الحملات المكثفة في الأيام القادمة، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في الأسواق وحماية المستهلكين.