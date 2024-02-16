الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

62 مخالفة فى حملة تموينية بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

استمرت مباحث تموين الغربية في حملاتها لضبط أسواق المحافظة ومنع المخالفات التموينية التي تضر بصحة المواطنين، وتمكن ضباط وأفراد الحملات من ضبط عدد من المخالفات التموينية وذلك سعيًا لمكافحة الغش في الأسواق، في إطار محاولاتها لتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين.

ونجحت حملات مباحث تموين الغربية في ضبط وتحرير العديد من المخالفات المتنوعة خلال الحملات، بما في ذلك بيع سلع منتهية الصلاحية، وتلاعب في الأسعار، وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية، وتخزين وتوزيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

وأعلنت مديرية أمن الغربية عن أن مباحث التموين بالغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، قد نجحت في حملات شنتها على مدار الساعة، حيث استهدفت هذه الحملات محلات ومنافذ التجارة في أنحاء مراكز المحافظة، حيث تم تحرير 62 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بتلقيه إخطارات من ضباط وأفراد مباحث التموين بتحرير 79 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة، في حملات متفرقة على مدن ومراكز المحافظ.

ووجه مدير أمن الغربية مباحث التموين بضرورة استمرار هذه الحملات وتكثيفها في المستقبل بهدف ضمان سلامة المستهلك وحماية حقوقه.

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