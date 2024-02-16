تحرير 10 محاضر لأصحاب مخابز خلال حملات تموينية بالغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر زفتى، خلال 24 ساعة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

التفتيش على المخابز فى مركز وبندر زفتى

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر زفتى، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكانت حملة تموينية بدائرة مركز زفتي، وذلك بناء على تعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت السلع الغذائية والمصانع، وبرئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل الوزارة.

مصادرة 400 كيلو جبنة موتزاريلا فاسدة و2000 لتر سولار مدعم

وعلي الصعيد ذاته، تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 400 كيلو جبنة موتزاريلا فى حالة تعفن، و2000 لتر سولار مدعم مهرب داخل مصنع أعلاف، و2 طن ملح مجهول المصدر والبيانات، وذلك بمركز كفر الزيات.

ونجحت حملة تموينية بدائرة مركز كفرالزيات بناء على تعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت السلع الغذائية والمصانع، وبرئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل الوزارة، وضمت المفتشين بالمديرية أحمد عبداللطيف ورد، وخالد محمد زكي، وأحمد فتحى مدير إدارة كفرالزيات، وتم خلالها ضبط 400 كيلو جبنة موتزاريلا بدون بيانات ويوجد عليها علامات فساد ظاهرية (عفن) بثلاجة مواد غذائية بناحية كفر الزيات.

كما أسفرت عن ضبط 2000 لتر سولار تم تجميعها بأحد مصانع الأعلاف بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتداول المواد البترولية بناحية كفر الزيات، وضبط 2 طن ملح مجهول المصدر ويظهر عليه علامات فساد ومشتبه فى صلاحيته بناحية مركز كفر الزيات