الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شاب صدمه قطار في أثناء مروره من فتحة غير شرعية بالغربية

حادث قطار
حادث قطار

لقى شاب بالعقد الثالث من عمره، مصرعه فجر اليوم الجمعة، أسفل عجلات القطار المتجه من مدينة طنطا إلى مدينة زفتي، في أثناء عبوره من فتحة غير شرعية بقربة المنشية الكبرى مركز السنطة، بمحافظة الغربية، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد ورود إحطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة يفيد مصرع شخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من فتحة غير شرعية بقربة المنشية الكبري مركز السنطة، وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف رفقة شرطة النجدة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة بالواقعة، تحت إشراف رئيس مباحث السنطة النقيب محمد أسامة الجحش.

حبس 3 متهمين بقتل عجوز

وعلى صعيد منفصل، جددت نيابة مركز طنطا حبس 3 متهمين بقتل عجوز في قرية محلة منوف التابعة لمدينة طنطا بالغربية، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت البداية عندما بتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بقتل مسن في العقد السابع بترعة "البروجية" في قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا بالغربية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لمسن يبلع من العمر 65 عامًا، ويدعى "أ. ك" من قرية دماط التابعة لمركز ومدينة قطور، حيث كشفت التحريات أن  المتهمين هم  "ق.ا" و"م.ا" و"ا.ا" جمعيهم في العقد الخامس ومقيمين في قرية أميوط التابعة لمركز ومدينة قطور.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن.

شاب بالعقد الثالث من عمره عجلات القطار طنطا إلى مدينة زفتي مستشفى السنطة المركزي مدير امن الغربيه مأمور مركز شرطة السنطة إجراءات وتصاريح الدفن

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