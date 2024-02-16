تشميع 31 محلًا وورشة في طنطا لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية

أعلن الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن إغلاق 31 محلًا وورشة في المدينة بسبب مخالفة مواعيد الغلق الرسمية ، تمت عملية الإغلاق خلال مرور اللجان الرقابية بالوحدات المحلية لمركز ومدينة طنطا، التي تقوم بمتابعة الأنشطة التجارية في المحلات والمولات بالشوارع العامة.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ 27 محلًا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء

بالإضافة إلى ذلك، تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 27 محلًا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع انتشار الفيروسات، تأتي هذه الإجراءات استجابةً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الاستهلاك غير الضروري، وتهدف إلى تعزيز الانضباط وتحقيق الالتزام بالإجراءات القانونية في مواعيد الغلق وتوفير استهلاك التيار الكهربي ومنع هدر الطاقة.

وأكد "عيسي"، على أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لحفظ صحة وسلامة المواطنين. وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ من قِبل رؤساء المدن والأحياء، وذلك في إطار حفظ استقرار توريد التيار الكهربي وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن جهته أعرب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن أهمية تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة للمدينة والقرى، وتهدف هذه اللجان إلى مراجعة جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات ضمن نطاق المركز والمدينة، لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام في مواعيد الغلق وتوفير استهلاك التيار الكهربائي ومنع هدر الطاقة.

تعزيز استقرار توريد التيار الكهربي وضمان تنفيذ سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء

وأكد المحافظ، على استمرار هذه الإجراءات والمراقبة الرقابية المكثفة في مركز ومدينة طنطا وغيرها من المراكز، وذلك وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز استقرار توريد التيار الكهربي وضمان تنفيذ سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر والاستهلاك غير الضروري.

يُعتبر هذا الإعلان تجسيدًا لالتزام الجهات التنفيذية المحلية في طنطا بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الانضباط في مواعيد الغلق، ويُؤكد أن الالتزام بتلك الإجراءات من قِبل المحلات التجارية والورش والمطاعم ضروري لتحقيق الاستدامة في استخدام الكهرباء وتحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية المرتبطة بترشيد الاستهلاك.