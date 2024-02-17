السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق 27 محلا وورشة في مدينة زفتى بالغربية

غلق محال
غلق محال

أكد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بالغربية، أهمية الالتزام بالمواعيد الرسمية للإغلاق والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ ورؤساء الأحياء، وذلك لضمان استقرار توريد الكهرباء وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي، عن إغلاق 27 محلًا وورشة في مدينة زفتي بمحافظة الغربية، بسبب عدم الامتثال للمواعيد الرسمية للإغلاق، جاء ذلك بعد زيارة اللجان الرقابية التابعة لوحدات الحكومة المحلية في مركز ومدينة طنطا لمراقبة الأنشطة التجارية داخل المحلات والمراكز التجارية على الشوارع العامة.

كما تم أيضًا إطفاء الإضاءة الخارجية لـ 24 محلًا، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، بهدف تقليص استهلاك الكهرباء والحد من انتشار الفيروسات، وتم اتخاذ هذه الإجراءات استجابةً لقرارات مجلس الوزراء بتقليل استهلاك الكهرباء وتجنب الاستهلاك غير الضروري، وتهدف إلى تعزيز الانضباط والامتثال للإجراءات القانونية المتعلقة بالإغلاق وتوفير استهلاك الطاقة ومنع هدرها.

أهمية تنشيط اللجان الرقابية في الوحدات المحلية 

وأشار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى أهمية تنشيط اللجان الرقابية في كل وحدة محلية بإشراف نواب رؤساء المدينة والقرى، تهدف هذه اللجان إلى مراجعة جميع المحلات التجارية والورش والمطاعم والمراكز التجارية ضمن نطاق المركز والمدينة، لضمان الامتثال للإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام في المواعيد الرسمية للإغلاق وتوفير استهلاك الكهرباء ومنع هدر الطاقة.

وأكد المحافظ أيضًا استمرار هذه الإجراءات والمراقبة الرقابية المشددة في مراكز ومدن محافظة الغربية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار توريد الكهرباء وتنفيذ سياسات تقليل استهلاكها والحد من هدر الطاقة الكهربائية والإكتفاء بالاستهلاك اللازم والضروري.

ويُعتبر هذا الإعلان تجسيدًا لالتزام الجهات التنفيذية المحلية في زفتي بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الانضباط في مواعيد الإغلاق، ويُؤكد أن الالتزام بتلك الإجراءات من قِبل المحلات التجارية والورش والمطاعم ضروري لتحقيق الاستدامة في استخدام الكهرباء وتحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية المرتبطة بترشيد الاستهلاك.

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