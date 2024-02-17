ضبط 31 "توكتوك" مخالف في حملة مرورية بالغربية

نظمت الإدارة العامة لمرور الغربية، والتابعة لمديرية أمن الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 31 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها، حيث تنوعت مخالفات هذه المركبات وأنواعها ما بين عدم حمل لوحة مرورية وعدم الترخيص والسير عكس الاتجاه والقيادة بدون وعي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

272 مخالفة مرورية متنوعة

كما حررت إدارة مرور الغربية مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 272 مخالفة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توكتوك بدون لوحات، وبدون تراخيص والوقوف في الممنوع وتعطيل الطريق العام.

كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 63 ألفا و500 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شؤونها، ومن المتوقع أن تستمر حملات مرور الغربية، علي كافة المدن والمراكز داخل محافظة الغربية، لفرض الإلتزام المروري ومنع الفوضي المرورية وتطبيق القانون علي كافة المركبات والأفراد ومنع الفوضي المرورية بشوارع المحافظة.

مرور الغربية

مرور الغربية