السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن حملات الموجة الـ22.. إيقاف 8 حالات بناء بالمحلة في الغربية

ازالات
ازالات

حقق مركز ومدينة المحلة الكبرى، بالغربية تحت قيادة اللواء عمرو فكري، تقدمًا كبيرًا في مكافحة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية في المركز والمدينة، وفي هذا السياق، تم إيقاف 8 حالات تعدي وبناء مخالف على الأراضي، بالإضافة إلى منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

تأتي هذه الإجراءات ضمن حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، حيث تهدف هذه الحملات إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات أو بناء مخالف يؤثر سلبًا على القطاع الزراعي وممتلكات الدولة.

التصدي لأي محاولات للبناء المخالف

وأكدت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات بدأت في نهاية يناير الماضي ومستمرة حتى القضاء على هذه الظاهرة، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتصدي لأي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، وتندرج في إطار توجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء بتنفيذ الحملات المتتالية والمتلاحقة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة.

وأضافت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى أن الجهات المعنية مستمرة في تكثيف جهودها للحد من التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية من خلال تنفيذ المزيد من الحملات وتشديد إجراءات الرقابة.

من جهته، تابع محافظ الغربية، طارق رحمي، استمرار حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، ويقوم رحمي، بمتابعة هذه الحملات على مدار الساعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية مستمرة في تكثيف جهودها للحد من التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وذلك من خلال تنفيذ المزيد من الحملات وتشديد إجراءات الرقابة.

مركز ومدينة المحلة الكبرى مكافحة التعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية منع محاولات بناء أدوار مخالفة حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات توجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء

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