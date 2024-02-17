ضبط 48 مخالفة تموينية في حملات بمراكز الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد عمرو الطوخي، من ضبط وتحرير 48 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في حملة على مدار 24 ساعة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير 48 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

وأعلنت مديرية أمن الغربية عن أن مباحث التموين بالغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، قد نجحت في حملات شنتها على مدار الساعة، حيث استهدفت هذه الحملات محلات ومنافذ التجارة في أنحاء مراكز المحافظة، حيث تم تحرير 48 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة.

استمرت مباحث تموين الغربية في حملاتها لضبط أسواق المحافظة ومنع المخالفات التموينية التي تضر بصحة المواطنين، وتمكن ضباط وأفراد الحملات من ضبط عدد من المخالفات التموينية، سعيًا لمكافحة الغش في الأسواق، في إطار محاولاتها لتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين.

ونجحت حملات مباحث تموين الغربية في ضبط وتحرير العديد من المخالفات المتنوعة خلال الحملات، بما في ذلك بيع سلع منتهية الصلاحية، وتلاعب في الأسعار، وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية، وتخزين وتوزيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.