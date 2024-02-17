السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة تموينية فى الغربية لرصد التلاعب بمواصفات الخبز

الحملات التموينية
الحملات التموينية بالغربية

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، حملة مكثفة على المخابز البلدية والسياحية في مركزي السنطة وزفتى، بهدف رصد المتلاعبين في مواصفات الخبز، قاد الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرًا ضد المخابز التي ارتكبت مخالفات عدة.

تضمنت المخالفات التي رصدتها الحملة التلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المحددة، فضلًا عن عدم نظافة أدوات العجين وعدم حيازة شهادات صحية للعاملين، كما تم رصد حالات عدم فتح المخابز خلال المواعيد الرسمية للعمل. بناءً على ذلك، تم تحويل أصحاب هذه المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن الحملات التموينية تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية. وجاءت هذه الحملة في إطار جهود الحكومة لضمان جودة منظومة الخبز في المحافظة.

 استمرار الحملات التموينية 

من جهته، أكد محافظ الغربية أهمية استمرار الحملات التموينية بهدف ردع المخالفين وضمان تطبيق القانون بصرامة  وشدد على أن الهدف الأساسي هو حفظ صحة المواطنين ومنع تلاعب التجار في الأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الخبز التي تحظى بدعم كبير من الدولة.

تأتي حملة مديرية التموين بالغربية في إطار جهود الحكومة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة وحماية صحة المواطنين، كما تعكس هذه الحملة التزام الحكومة بمكافحة التجارة غير الشرعية والحفاظ على استقرار الأسعار، ومن المتوقع أن تستمر مديرية التموين بالغربية في جهودها لمراقبة المخابز وتطبيق القوانين الصارمة لحماية حماية حقوق المستهلكين وضمان صحة المنتجات الموجودة في السوق.

يُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية الحكومة للحفاظ على جودة منتجات الخبز وضمان توافرها بأسعار معقولة للمواطنين، وتأتي هذه الحملة في وقت يتزايد فيه اهتمام الحكومة بمكافحة التلاعب في المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلكين.

وكيل وزاره التموين بالغربيه خبز غير مطابق للمواصفات الدكتور علي المصيلحي دعم منظومة الخبز الاستقرار ضبط الأسعار

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