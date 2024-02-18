الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة تموينية تكشف عن مخالفات فى المخابز بمحافظة الغربية

مخبز
مخبز

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، بالاشتراك مع مباحث التموين بالغربية، حملة مكثفة على المخابز البلدية والسياحية في مركزي  كفر الزيات وبسيون، وذلك بهدف رصد المتلاعبين في مواصفات الخبز. 

 

قاد الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا ضد المخابز التي ارتكبت مخالفات عدة.

 

وتمثلت المخالفات التي رصدتها الحملة في التلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المحددة، فضلًا عن عدم نظافة أدوات العجين وعدم حيازة شهادات صحية للعاملين، وتم رصد حالات عدم فتح المخابز خلال المواعيد الرسمية للعمل. استنادًا إلى ذلك، تم تحويل أصحاب هذه المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن الحملات التموينية تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة لضمان جودة منظومة الخبز في المحافظة.

 

من جهته، أكد محافظ الغربية أهمية استمرار الحملات التموينية بهدف ردع المخالفين وضمان تطبيق القانون بصرامة، وشدد على أن الهدف الأساسي هو حفظ صحة المواطنين ومنع تلاعب التجار في الأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الخبز التي تحظى بدعم كبير من الدولة.

 

وتأتي حملة مديرية التموين بالغربية، في إطار جهود الحكومة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة وحماية صحة المواطنين، وتعكس هذه الحملة التزام الحكومة بمكافحة التجارة غير الشرعية والحفاظ على استقرار الأسعار، ومن المتوقع أن تستمر مديرية التموين بالغربية في جهودها لمراقبة المخابز وتطبيق القوانين الصارمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان صحة المنتجات الموجودة في السوق، وتأتي هذه الحملة في وقت يتزايد فيه اهتمام الحكومة بمكافحة التلاعب في المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلكين.

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