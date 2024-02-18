الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق محلات فى المحلة الكبرى لم تمتثل للإجراءات الوقائية والمواعيد الرسمية

إغلاق محلات في المحلة
إغلاق محلات في المحلة الكبرى

قام اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، بقيادة حملة موسعة تمكنت خلالها من إغلاق 31 محلًا وورشة، مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية، والتي أعلنتها الحكومة وذلك في إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 

جاء هذا القرار بإغلاق المحلات المخالفة بعد زيارة اللجان الرقابية التابعة للوحدات المحلية في المحلة الكبرى، والتي قامت بمراقبة الأنشطة التجارية داخل المحلات والمراكز التجارية من خلال حملات موسعة على الشوارع العامة، وقامت بتطبيق قرار مجلس الوزاراء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان استقرار توريد الكهرباء، وقد تم أيضًا إطفاء الإضاءة الخارجية لـ28 محلًا، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، والإجراءات التي تهدف بقوة إلى تقليص استهلاك الكهرباء والحد من انتشار الفيروسات، بالإضافة إلى تعزيز الانضباط والامتثال للقوانين المتعلقة بالإغلاق، وتوفير استهلاك الطاقة ومنع هدرها في غير محلها.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية تنشيط اللجان الرقابية في جميع الوحدات المحلية، بإشراف نواب رؤساء المدينة والقرى، تهدف هذه اللجان إلى مراجعة جميع المحلات التجارية والورش والمطاعم والمراكز التجارية ضمن نطاق المركز والمدينة، وذلك لضمان الامتثال للإجراءات القانونية وتعزيز الانضباط التام في المواعيد الرسمية للإغلاق وتوفير استهلاك الكهرباء ومنع هدر الطاقة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الحكومية للتصدي لانتشار الفيروسات والحد من انتشار الأمراض، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان استمرارية توريد الكهرباء وتحقيق الاستقرار في البلاد، والالتزام بالمواعيد الرسمية للإغلاق والإجراءات الوقائية يعد أمرًا ضروريًا لضمان سلامة المجتمع واستقراره، ويتطلب ذلك تعاون جميع المواطنين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية في الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية.

رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوحدات المحلية في المحلة تقليص استهلاك الكهرباء الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات

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