الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظة الغربية تعلن عن تحرير 85 مخالفة للمحلات والمخابز والمطاعم

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه يتم بصفة يومية شن العديد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق التجارية بالمدن والقري المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة الأسواق التجارية على مدار أيام الأسبوع، للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وضبط الأسعار.

 

وأكد رحمي، أن هذه الحملات يتم من خلالها أيضًا فحص تراخيص المحلات التجارية، والشهادات الصحية، ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حجب وحيازة السلع ومنع تداولها، والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية المطروحة بالأسواق، حيث تمكنت الحملات من تحرير 85 محضرًا للتجار المخالفين والمخابز البلدية المخالفة، وذلك على مدار الـ24 ساعة المنقضية.

 

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكليف جميع القيادات المحلية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، بالتعاون المشترك مع مديرية التموين، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، لتكثيف الحملات على المخابز ومنافذ بيع السلع، والمحلات التجارية، ومحلات الجملة، وذلك لمنع زيادة الأسعار لجميع أنواع السلع الغذائية، والتعرف على مدى توافر هذه السلع بالأسعار الاسترشادية المعلنة والتي تتم مراجعتها مع مسئولي التموين يوميًا.

 

وعلى صعيد مختلف، أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.
 

جاء ذلك خلال متابعة لجهود الوحدات المحلية في استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

محافظ الغربية الأسواق التجارية جميع أنواع السلع الغذائية فحص تراخيص المحلات التجارية مجهولة المصدر

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