رئيس زفتى يقود حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات غير المرخصة

قاد المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مدينة زفتي في محافظة الغربية، حملة لإزالة ورفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بهدف الحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري للمدينة، تأتي هذه الحملة في إطار جهود المدينة لتحسين المظهر العام وتوفير بيئة حضارية نظيفة.

تم خلال الحملة رفع عدد من الإشغالات التي تعيق حركة المشاة والمركبات في شوارع المدينة، وقد شملت الإشغالات المرفوعة طاولات واستاندات الملابس وموازين الباعة الجائلين، بالإضافة إلى الفرش المستخدم في عرض البضائع، كما تم رفع عدد من التندات التي تعتبر تعديًا على الشوارع الفرعية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الحملة بإزالة الإعلانات غير المرخصة التي كانت منتشرة بشكل عشوائي على أعمدة الإنارة في شوارع المدينة. وتم توجيه الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن اهتمام المحافظة الكبير بملف النظافة وتوفير بيئة حضارية نظيفة للمواطنين. وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار استمرار جهود المحافظة في رفع الإشغالات في مختلف مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى حملات النظافة والتجميل والتشجير، وذلك بهدف تطوير وتحسين منظومة النظافة وإبراز المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام المحافظة بتحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مظهر جمالي ومريح للمدينة يسهم في خلق بيئة مشجعة للمواطنين والزوار، ويسهم في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.

وعلي صعيد آخر، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة، وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.