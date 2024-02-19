حالة الطقس اليوم الاثنين وفرص سقوط الأمطار فى جميع المحافظات

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل ‬عن التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس وذلك قبل الخروج من المنزل للاطمئنان عن حالة الطقس ومعرفة ما الملابس التي يجب أن ارتدائها قبل الخروج من المنزل لذا يزداد فحث المواطنين عن التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم الاثنين

‏ونوضح في السطور التالية التفاصيل كاملة عن حالة الطقس خلال اليوم في القاهرة بالكامل، وكذلك خلال أسبوع في القاهرة والاسكندرية، وذلك من أجل معرفة كافة التفاصيل الخاصة بتفاصيل حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقالت الأرصاد الجوية في مصر، إن حالة الطقس اليوم الإثنين سوف تشهد أجواء دافئة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للدفء بالسواحل الشمالية، وشديد البرودة ليلا في أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يكون من المتوقع أن ستشهد البلاد اليوم الظواهر الجوية الآتية:

ومن المفترض أن سيشهد حدوث شبورة مائية صباحا ببعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من جميع المسطحات المائية المؤدية من القاهرة وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص سقوط الأمطار اليوم

كما أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم الإثنين إلى متوسطة بمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ستكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري قد ستمتد إلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى وتكون على فترات متقطعة.

نشاط الرياح وحالة البحر الأحمر والمتوسط

إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.