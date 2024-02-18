الأرصاد لـ"الدستور": طقس الأسبوع دافئ مشمس.. وتراجع فرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس مزيد من التحسن في الأحوال الجوية بدءًا من اليوم الأحد على مختلف محافظات الجمهورية، ويسود الاعتدال في الأجواء، وتتراجع فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية والسواحل الشمالية و الوجه البحري، بحيث تصبح خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مع فرص جديدة لعود الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، تكثر في المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

طقس الاثنين

وأضافت في تصريح لـ"الدستور" أن الطقس سيكون دافئ معتدل على القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء أكثر على المناطق الجنوبية ، ومائل للبرودة في السواحل الشمالية ، مشيرًة إلى أن الأجواء شديدة البرودة في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر.

وأوضحت أنه بداية من غد الإثنين، تتجه درجات الحرارة للارتفاع مع سطوع الشمس، وتستمر مستقرة خلال الأسبوع، والظاهرة الوحيدة المؤثرة هي الشبورة المائية، ووجهت بضرورة عدم تخفيف الملابس الشتوية في ساعات الليل المتأخر أوساعات الصباح الباكر، مع وجود الشبورة المائية، وخاصة لقائدى السيارات، ومتابعة نشرة الأرصاد الجوية بصفة يومية.

درجات الحرارة المتوقع غدا الإثنين

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 العظمى 19

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 24