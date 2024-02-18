الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدأ طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا

طقس دافئ
طقس دافئ

 

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية  أن يشهد غدًا الإثنين، ارتفاعًا بالحرارة؛ ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومتوقع غدًا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالقاهرة الكبرى.

الأرصاد: تحسن تدريجى بحالة الطقس على أغلب الأنحاء وانحسار فرص الأمطار

 

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الأرصاد: البلاد ستشهد تحسنًا كبيرًا فى الأحوال الجوية اليوم (فيديو)

درجات الحرارة غدًا الإثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الإثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.

 

 تحسن تدريجي في الأحوال الجوية

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه اعتبارًا من اليوم يشهد الطقس تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية شديد البرودة أمطار خفيفة امطار

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الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء

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