الأحد 18 فبراير 2024
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الأرصاد: البلاد ستشهد تحسنًا كبيرًا فى الأحوال الجوية اليوم (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية بمعظم المحافظات، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما تزيد فترات سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن الأجواء مائلة للبرودة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ودافئة بشكل كبير بالمحافظات الجنوبية، جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس.

 

الأجواء شديدة البرودة في أغلب المحافظات

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه فور غياب أشعة الشمس والدخول بفترات الليل تظل قيم درجات الحرارة منخفضة، وتظل الأجواء شديدة البرودة في أغلب المحافظات خلال ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.

وأوضحت أن هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الأماكن، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

الأرصاد الأحوال الجوية البلاد ستشهد اليوم تحسنا كبيرا تحسنا كبيرا اليوم البلاد

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