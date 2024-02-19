الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الطقس
الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من الأحد 18 فبراير 2024 إلى السبت 24 فبراير 2024، حيث يسود خلال هذه الفترة طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس حتي السبت 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ان هذه الفترة تشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 وأضافت هيئة الأرصاد الجوية متوقع اليوم الإثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

بينما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن غدا الثلاثاء متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

في حين من المتوقع أن تشهد أيام الخميس والجمعة والسبت نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاع بالحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 
 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: وفقا لما أعلنتة هيئة الارصاد الجوية  القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

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