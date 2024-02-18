القابضة للمطارات تطلق خطة تطوير لتأمين 5 مطارات

قالت مصادر مطلعة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إنه تم بدء العمل رسميا في الخطة التي تم اعتمادها لمشروعات التأمين الحديثة في المطارات المصرية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة أن خطة تأمين المطارات المصرية تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بعد الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بالمشروع، وكذلك الموافقة على طرحها رسميا للعمل. وفور الاستقرار على الشركة المنفذة، سيتم الإعلان عن بدء العمل في تنفيذ تلك المشروع الخاص بتأمين المطارات والحد من المخاطر.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع تأمين المطارات يتضمن العمل بخمس مطارات، منها مطار شرم الشيخ ومطار سفنكس والأقصر وأسيوط وأبو سمبل.

وأضافت أن جميع العاملين في المشروع، خاصة قيادات الطيران المدني، يعملون حاليا على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات تأمين المطارات المصرية ضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني للتطوير.

وأكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس الإدارة في الشركة، أن قيادات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، كلٌّ في منصبه يعمل بكامل طاقته لإنهاء تنفيذ عمليات التطوير وفقًا لخطة وزارة الطيران المدني، وعلى رأسها المشروعات الخاصة بتأمين المطارات في جميع محافظات السياحية للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها أي مطار، بالإضافة إلى رفع كفاءة جميع المطارات المصرية في المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الفريق عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

خطة تطوير 5 مطارات مصرية

تُشير عمليات التطوير في المطارات إلى طرح عمليات، توريد وحدات جديدة للوحدات غير القابلة للإصلاح في مطاري "أسيوط - أبو سمبل" بهدف إصلاح وإعادة تأهيل وحدات وبطاقات أجهزة الهبوط الآلي ILS من ماركة SELEX الأمريكية موديل 2100 AMS، وكذلك توريد وحدات جديدة للوحدات غير القابلة للإصلاح في مطاري "أسيوط - أبو سمبل". وتم أيضًا طرح تأمين الاستراحات والمحطات التابعة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في مطار سفنكس الدولي، ونظافة المباني والمنشآت والاستراحات والمحطات التابعة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في مطار سفنكس الدولي. بالإضافة إلى طرح تأمين المبنى السكني للعاملين في مطار شرم الشيخ الدولي بنظام إنذار حريق آلي، وسيتم أيضًا توريد وتركيب لوحات الجهد المتوسط والمحولات ولوحات التوزيع في محطة الرادار بمطاري "شرم الشيخ" و"الأقصر"، ومحطات المساعدات الملاحية في "ببلطيم"، ولكن ستتم في مناقصة منفصلة سيتم تحديدها في أقرب وقت ممكن.