الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القابضة للمطارات تطلق خطة تطوير لتأمين 5 مطارات

محمد سعيد محروس
محمد سعيد محروس

قالت مصادر مطلعة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إنه تم بدء العمل رسميا في الخطة التي تم اعتمادها لمشروعات التأمين الحديثة في المطارات المصرية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة أن خطة تأمين المطارات المصرية تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بعد الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بالمشروع، وكذلك الموافقة على طرحها رسميا للعمل. وفور الاستقرار على الشركة المنفذة، سيتم الإعلان عن بدء العمل في تنفيذ تلك المشروع الخاص بتأمين المطارات والحد من المخاطر.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع تأمين المطارات يتضمن العمل بخمس مطارات، منها مطار شرم الشيخ ومطار سفنكس والأقصر وأسيوط وأبو سمبل.

وأضافت أن جميع العاملين في المشروع، خاصة قيادات الطيران المدني، يعملون حاليا على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات تأمين المطارات المصرية ضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني للتطوير.

 

المطارات تضع اللمسات النهائية لاستضافة الدولى للمطارات (القاهرة ٢٠٢٤)

وأكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس الإدارة في الشركة، أن قيادات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، كلٌّ في منصبه يعمل بكامل طاقته لإنهاء تنفيذ عمليات التطوير وفقًا لخطة وزارة الطيران المدني، وعلى رأسها المشروعات الخاصة بتأمين المطارات في جميع محافظات السياحية للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها أي مطار، بالإضافة إلى رفع كفاءة جميع المطارات المصرية في المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الفريق عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

txt

مصادر: المطارات المصرية ليست للبيع.. واقتراح رئيس الوزراء هدفه التطوير والاستثمار

خطة تطوير 5 مطارات مصرية 

تُشير عمليات التطوير في المطارات إلى طرح عمليات، توريد وحدات جديدة للوحدات غير القابلة للإصلاح في مطاري "أسيوط - أبو سمبل" بهدف إصلاح وإعادة تأهيل وحدات وبطاقات أجهزة الهبوط الآلي ILS من ماركة SELEX الأمريكية موديل 2100 AMS، وكذلك توريد وحدات جديدة للوحدات غير القابلة للإصلاح في مطاري "أسيوط - أبو سمبل". وتم أيضًا طرح تأمين الاستراحات والمحطات التابعة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في مطار سفنكس الدولي، ونظافة المباني والمنشآت والاستراحات والمحطات التابعة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في مطار سفنكس الدولي. بالإضافة إلى طرح تأمين المبنى السكني للعاملين في مطار شرم الشيخ الدولي بنظام إنذار حريق آلي، وسيتم أيضًا توريد وتركيب لوحات الجهد المتوسط والمحولات ولوحات التوزيع في محطة الرادار بمطاري "شرم الشيخ" و"الأقصر"، ومحطات المساعدات الملاحية في "ببلطيم"، ولكن ستتم في مناقصة منفصلة سيتم تحديدها في أقرب وقت ممكن. 

وزارة الطيران المدني المطارات لمطارات المصرية مطار سفنكس الطيران المدني

مواد متعلقة

مصادر: المطارات المصرية ليست للبيع.. واقتراح رئيس الوزراء هدفه التطوير والاستثمار

الأكثر قراءة

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ضبط 159 قضية اتجار فى العملة بـ85 مليون جنيه خلال أسبوع

الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

أكبر انتصار لبوتين.. روسيا تقترب من هدفها الاستراتيجي في معركة أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين